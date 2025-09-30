Στιγμές τρόμου έζησαν μαθητές στον Βόλο, τους οποίους πλησίασε έξω από το σχολείο τους το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) άγνωστος άνδρας με μοτοσικλέτα και απειλώντας τους με μαχαίρι, απαίτησε χρήματα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι μαθητές από τον τρόμο τους έβαλαν τις φωνές, καλώντας σε βοήθεια και κινητοποιώντας περαστικούς, που κάλεσαν την Αστυνομία. Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο δράστης επέβαινε σε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, φορούσε λευκό μπλουζάκι, παντελόνι φόρμας και μαύρη ζακέτα με κουκούλα.

Η Αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.