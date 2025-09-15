Ένα φρικιαστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Κάρυστο της Ευβοίας, όπου ένας 60χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια την 49χρονη σύζυγό του και να χαράκωσε το πρόσωπό της με μαχαίρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου στην εξοχική κατοικία που διατηρεί το ζευγάρι στην περιοχή Καστρί της Καρύστου. Το ζευγάρι είναι από την Αθήνα και επιλέγει για διακοπές την περιοχή της Καρύστου.

Ο 60χρονος χτύπησε τη σύζυγό του με γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, την τράβηξε με δύναμη και τις έσκισε την μπλούζα. Στο αποκορύφωμα δε του καβγά, με δύο μαχαίρια που πήρε από την κουζίνα την τραυμάτισε στο πρόσωπο, προκαλώντας της εκδορές. Η 49χρονη μεταφέρθηκε από αστυνομικούς στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου και της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αρνήθηκε να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας, ενώ δέχτηκε να εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο η εφαρμογή panic button. Ο σύζυγός της, μετά το επεισόδιο επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε. Αναζητείται πλέον στα όρια του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.