Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ σχετικά με τον 74χρονο άνδρα και την 88χρονη σύζυγο του που βρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε προχωρημένη σήψη στο διαμέρισμα που διέμεναν στο Νέο Κόσμο.

Το ζευγάρι έφερε τραύματα από πυροβόλο όπλο και συγκεκριμένα ο άνδρας στο κεφάλι ενώ η γυναίκα ,που βρέθηκε μπρούμυτα στο κρεβάτι, είχε τραύμα στο θώρακα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ το όπλο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο με τους σωρούς ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δύο κάλυκες.

Παράλληλα από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι από την μέχρι στιγμής έρευνα, δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το συγκεκριμένο ζευγάρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς οι σοροί γυναίκας και του συζύγου της σε διαμέρισμα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Αμφότεροι έφεραν θανατηφόρα τραύματα από πυροβόλο όπλο, το οποίο εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο, ενώ δίπλα τους βρέθηκαν δυο κάλυκες.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη Ιατροδικαστής, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για το εν λόγω ζευγάρι.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής».