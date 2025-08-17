Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες για το ενδοοικογενειακό περιστατικό που σημειώθηκε σε περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Η 45χρονη γυναίκα από την Βουλγαρία που έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από τον 56χρονο ομοεθνή της σύντροφό της, νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μετά από μαχαιριές που δέχθηκε. Το περιστατικό έγινε έξω από το σπίτι στο οποίο διέμενε η γυναίκα, με τον δράστη να την τραυματίζει στα πλευρά τον θώρακα και στα χέρια. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες από το ΕΚΑΒ Αποκορώνου–Σφακίων, που εντόπισαν την 45χρονη αιμόφυρτη στον δρόμο, ακριβώς έξω από το σπίτι, σε μια λίμνη αίματος, με τη συμβολή τους να κρίνεται καθοριστική.

Οι διασώστες, κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Χανίων, κατάφεραν καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες να σταματήσουν την αιμορραγία, η οποία ήταν μεγάλη, καθώς στο σώμα της μετρήθηκαν δέκα μαχαιριές και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, καθώς εμφάνισε χαμηλές σφίξεις και χαμηλό κορεσμό οξυγόνου. Η γυναίκα διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 56χρονος Βούλγαρος που κρατείται στο Aστυνομικό Mέγαρο Χανίων, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και τον ανακριτή για να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης 19 Αυγούστου.