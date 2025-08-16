Ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο συνέβη στα Χανιά ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, με θύμα μια 45χρονη.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, όλα συνέβησαν όταν η 45χρονη με τον 56χρονο σύντροφό της -και οι δύο από την Βουλγαρία- καβγάδιζαν έντονα στο σπίτι όπου μένουν σε περιοχή του δήμου Αποκόρωνα. Η μια κουβέντα έφερε την άλλη και σε κάποια στιγμή ο 56χρονος άρχισε να την χτυπά. Όταν η γυναίκα προσπάθησε να ξεφύγει από τα χέρια του, εκείνος πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και άρχισε να χτυπά την 45χρονη στον θώρακα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων, όπου άμεσα οι γιατροί την εισήγαγαν στο χειρουργείο και υπεβλήθη σε επέμβαση. Η 45χρονη νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου. Την ίδια ώρα, για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, που διαπίστωσαν πως πρόκειται για θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Ο 56χρονος συνελήφθη, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.