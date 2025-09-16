Το βράδυ της Κυριακής (14/9) ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην πιάτσα ταξί του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν οδηγός απείλησε με μαχαίρι έναν άλλο οδηγό, έπειτα από διαφωνία για μία… κούρσα.

Μάρτυρας του συμβάντος ήταν ο Πέτρος Δίπλαρος, αντιπρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής, ο οποίος περιέγραψε στην ΕΡΤ όσα διαδραματίστηκαν: «Ο συγκεκριμένος παραβατικός συνάδελφος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Κάνει συνεχώς παραβιάσεις της σειράς προτεραιότητας και έχει εμπλακεί σε περιστατικά ακόμα και με κλοπές από επιβάτες», ανέφερε.

Όπως εξήγησε ο κ. Δίπλαρος, η ένταση πυροδοτήθηκε όταν ο οδηγός που παραβιάζει συστηματικά τη σειρά προσπάθησε να παρακάμψει την αναμονή και να εξασφαλίσει μία κούρσα, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση ενός άλλου οδηγού. Ο τελευταίος είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα τον παραβάτη και είχε ειδοποιήσει σχετικά και τις αρμόδιες αρχές.

«Ο συνάδελφος τον κάλεσε στην πιάτσα του αεροδρομίου και εκεί του επιτέθηκε, του έπεσε και η θήκη του μαχαιριού. Ευτυχώς, υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι για να παρέμβουν και εννοείται ότι επενέβη και η αστυνομία», περιέγραψε ο κ. Δίπλαρος. Ο ίδιος υπογράμμισε πως το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τις ελλείψεις στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του κλάδου:

«Ο τρόπος που λειτουργεί ο νόμος επιτρέπει να συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά. Έχουμε ζητήσει από το 2012 την ψηφιοποίηση και επανεξέταση των ειδικών αδειών, ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι οδηγοί που μεταφέρουν το επιβατικό κοινό. Είναι λειτούργημα το επάγγελμά μας και δεν μπορεί οποιοσδήποτε να ανεβαίνει σε δημόσια οχήματα χωρίς έλεγχο». Από την πλευρά του, ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, χαρακτήρισε το συμβάν ως “απαράδεκτο” και “ποινικά κολάσιμο“:

«Η Τροχαία ξέρετε πάρα πολύ καλά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εντείνει τους ελέγχους και καθημερινά καταγράφονται παραβάσεις και είναι στο δρόμο όλη η Τροχαία. Όμως από την Τροχαία θα πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό», τόνισε. Παράλληλα, ο κ. Συνδρεβέλης υποστήριξε ότι τέτοιες ενέργειες πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι μόνο από τη Δικαιοσύνη αλλά και από τα θεσμικά όργανα του κλάδου:

«Ο κλάδος των αυτοκινητιστών έχει πειθαρχικό κώδικα και πειθαρχικό συμβούλιο. Θα πρέπει να παρέμβει και να λάβει πειθαρχικές αποφάσεις για τον συγκεκριμένο οδηγό», σημείωσε. Το Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής επαναλαμβάνει το αίτημά του για αυστηρότερη εποπτεία και πλήρη διαφάνεια στον κλάδο, καλώντας την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην ψηφιοποίηση των ειδικών καρτών και στην επανεξέταση των σχετικών φακέλων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και επιβατών.