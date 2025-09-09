Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ξεκινούν ένα νέο ταξίδι στον κόσμο του αθλητισμού με την κυκλοφορία του ένθετου περιοδικού ΟΜΑΔΑ plus.

Ένα περιοδικό που φιλοδοξεί να δώσει μια διαφορετική οπτική, πέρα από τους καθιερωμένους τίτλους και τα τετριμμένα ρεπορτάζ, ανοίγοντας ένα παράθυρο σε ιστορίες, πρόσωπα και αναλύσεις που αξίζει να διαβαστούν.

Σε 32 σελίδες, το ΟΜΑΔΑ plus προσεγγίζει τον αθλητισμό με βλέμμα στο μέλλον αλλά και με διάθεση να θυμηθεί τις στιγμές που τον σημάδεψαν. Με πιο χαλαρό ρυθμό, θα ξεφεύγει από την καθημερινή ειδησεογραφία για να φωτίσει τη ζωή των πρωταγωνιστών – των αθλητών που βρίσκονται στο επίκεντρο, αλλά και πίσω από τα φώτα.

Το πρώτο τεύχος έρχεται με ένα πλούσιο αφιέρωμα στο ποδόσφαιρο, που αυτή τη σεζόν ζει τη δική του “άνοιξη”. Με τη συμμετοχή τεσσάρων ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι φίλαθλοι έχουν μπροστά τους μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις και προσδοκίες.

Ο Ολυμπιακός γνωρίζει ήδη τους αντιπάλους του στο Τσάμπιονς Λιγκ, όπως και ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ που έχουν μπροστά τους απαιτητικές μάχες στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Το αφιέρωμα του ΟΜΑΔΑ plus καταγράφει ποιοι είναι οι μεγάλοι σταθμοί της διαδρομής τους και τι σημαίνει η κάθε αναμέτρηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η Ευρώπη, μέσα από τις σελίδες του νέου περιοδικού που έρχεται να γίνει σημείο αναφοράς για τους φίλους του αθλητισμού. Για όλα τα σπορ, με ιστορίες που εμπνέουν και μια ματιά πιο ανθρώπινη, πιο ουσιαστική, πιο… plus.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, μαζί με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ η ΟΜΑΔΑ plus.

Γιατί το παιχνίδι παίζεται παντού.