Η επέτειος του Πολυτεχνείου 2025, που φέτος «πέφτει» Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, φέρνει ένα μικρό χαμόγελο στους μαθητές, καθώς συνοδεύεται από τριήμερο χωρίς σχολικές εργασίες. Παρά ταύτα, η παρουσία στα σχολεία είναι υποχρεωτική την ημέρα του εορτασμού, για να παρακολουθήσουν τα αφιερωματικά δρώμενα των συμμαθητών τους.

Μετά το σχολικό τριήμερο, η επόμενη οριζόντια αργία για όλους τους μαθητές είναι η ανάπαυλα των Χριστουγέννων, η οποία φέτος θα διαρκέσει 16 ημέρες.

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την Τελετή Αφής και την Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Όμως, υπάρχουν δύο ακόμη εμβόλιμες ευκαιρίες για σύντομη «ανάπαυλα» από τα μαθήματα, αλλά με υποχρεωτική συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την Τελετή Αφής και την Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

Ειδικότερα, μετά το κάλεσμα ευρείας σχολικής συμμετοχής που απηύθυνε το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία της Αττικής, της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, θα γίνει η επιλογή των σχολικών μονάδων, όπου οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία στις 26 Νοεμβρίου και την Τελετή Παράδοσης της Φλόγας στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 4 Δεκεμβρίου.

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα ζήσουν από κοντά την ιστορία και το Ολυμπιακό Πνεύμα, με εκπαιδευτικές δράσεις, πολιτιστικά δρώμενα και ξενάγηση στους ιστορικούς χώρους, ενώ η συμμετοχή είναι προαιρετική με ενυπόγραφη συγκατάθεση γονέων/κηδεμόνων.

Όπως διευκρινίζεται, δεν πρόκειται για σχολική αργία ή αναστολή μαθημάτων, αλλά για εκπαιδευτικές δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας. Η πρωτοβουλία αυτή δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να γίνουν μέρος ενός παγκόσμιου γεγονότος και να εμπνευστούν από τις αξίες του Ολυμπισμού: φιλία, σεβασμό και αριστεία.