Η 17 Νοέμβρη αποτελεί ημέρα μνήμης για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου του 1973 και τους αγώνες του φοιτητικού κινήματος για τη Δημοκρατία. Στον σχολικό χώρο, η μέρα αυτή χαρακτηρίζεται ως εκπαιδευτική αργία, πράγμα που σημαίνει ότι τα μαθήματα δεν πραγματοποιούνται, αλλά οι μαθητές προσέρχονται κανονικά στο σχολείο για να συμμετάσχουν στις επετειακές εκδηλώσεις, καθώς τηρείται απουσιολόγιο.

Η διάρκεια και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων καθορίζονται από τους συλλόγους διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας και οι μαθητές αποχωρούν μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών δράσεων. Η αργία ισχύει τόσο για τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όσο και για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, χωρίς να επηρεάζει τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Η Εγκύκλιος που στέλνει το υπουργείο Παιδείας στα σχολεία ορίζει:

1. Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 2 και της παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005) αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η τελευταία ΥΑ, προβλέπει τα εξής: 6) Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, καθώς και κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια, στα Γενικά Λύκεια, στα Επαγγελματικά Λύκεια, στα Γυμνάσια ΕΑΕ, στα Λύκεια ΕΑΕ, στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και δρώμενα στον χώρο εκδηλώσεων των σχολείων ή σε άλλο κατάλληλο χώρο με απόφαση του Συλλόγου

2. Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 ΚΥΑ (Β΄4695).

3. Η χρονική διάρκεια και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

4. Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους/ες μαθητές/τριες.

5. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας- Προϊστάμενου/ης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο.