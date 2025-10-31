Οι μαθητές επέστρεψαν στα θρανία μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου, αλλά το ημερολόγιο τους επιφυλάσσει κι άλλη μια ανάπαυλα: η επέτειος του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου πέφτει φέτος Δευτέρα, χαρίζοντας στους μαθητές ένα τριήμερο ξεκούρασης.

Η ημέρα αποτελεί εκπαιδευτική αργία, κάτι που σημαίνει ότι δεν γίνονται μαθήματα, ωστόσο οι μαθητές προσέρχονται κανονικά στο σχολείο, καθώς τηρείται απουσιολόγιο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη καθιερωμένη σχολική γιορτή, αφιερωμένη στα γεγονότα του Νοέμβρη του 1973 και στους αγώνες για τη δημοκρατία.

Μετά την εκδήλωση, οι μαθητές αποχωρούν, ενώ δεν λειτουργούν ούτε τα φροντιστήρια, ούτε τα κέντρα ξένων γλωσσών, αφού η 17η Νοεμβρίου έχει χαρακτηριστεί εκπαιδευτική αργία για όλους τους φορείς της εκπαίδευσης.

Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, όπου η ημέρα είναι κανονικά εργάσιμη. Έτσι, οι μαθητές θα επιστρέψουν στα μαθήματά τους την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, ανανεωμένοι – και με το βλέμμα ήδη στραμμένο στα Χριστούγεννα.