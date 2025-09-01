Σχεδόν δέκα μέρες απομένουν για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και γονείς και μαθητές ήδη προγραμματίζουν τις σημαντικές ημερομηνίες του 2025-2026, με ιδιαίτερη προσοχή στις αργίες και τα τριήμερα.

Η σχολική χρονιά ξεκινά επίσημα την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, με τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Οι διακοπές της χρονιάς περιλαμβάνουν:

Χριστούγεννα: 24 Δεκεμβρίου 2025 έως 7 Ιανουαρίου 2026

Πάσχα: 5 έως 19 Απριλίου 2026

Οι επίσημες αργίες είναι οι εξής:

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 – Εθνική Επέτειος «ΟΧΙ»

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 – Τριών Ιεραρχών

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Εθνική Επέτειος

Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 – Πρωτομαγιά

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 – Αγίου Πνεύματος

Στο ημερολόγιο της χρονιάς ξεχωρίζουν τρία τριήμερα:

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026