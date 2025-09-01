Σχεδόν δέκα μέρες απομένουν για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και γονείς και μαθητές ήδη προγραμματίζουν τις σημαντικές ημερομηνίες του 2025-2026, με ιδιαίτερη προσοχή στις αργίες και τα τριήμερα.
Η σχολική χρονιά ξεκινά επίσημα την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, με τον καθιερωμένο αγιασμό σε όλα τα σχολεία της χώρας.
- Οι διακοπές της χρονιάς περιλαμβάνουν:
Χριστούγεννα: 24 Δεκεμβρίου 2025 έως 7 Ιανουαρίου 2026
Πάσχα: 5 έως 19 Απριλίου 2026
- Οι επίσημες αργίες είναι οι εξής:
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 – Εθνική Επέτειος «ΟΧΙ»
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 – Τριών Ιεραρχών
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 – Εθνική Επέτειος
Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 – Πρωτομαγιά
Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 – Αγίου Πνεύματος
- Στο ημερολόγιο της χρονιάς ξεχωρίζουν τρία τριήμερα:
Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026
Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026