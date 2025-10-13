Σε λίγες ημέρες αναμένεται να αρχίσουν τα μαθήματα για τους συμμετέχοντες του προγράμματος κατάρτισης της ΔΥΠΑ, που αφορά εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και στο πλαίσιο του οποίου θα δοθούν voucher ύψους 750 ευρώ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τις 20 Οκτωβρίου. Η πληρωμή των vouchers θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχή συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης – αξιολόγησης.

Η καθυστέρηση αποδίδεται στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στον τελικό σχηματισμό των τμημάτων, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα Κέντρα Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ). «Τα τμήματα θα ξεκινήσουν μετά τις 20 Οκτωβρίου. Αυτήν την περίοδο γίνεται έλεγχος δικαιολογητικών και η απαραίτητη διαδικασία για την ένταξή σας σε τμήμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στα emails που εστάλησαν στους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Θεωρητική κατάρτιση 150 ωρών εξ αποστάσεως, με χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος 5 ευρώ ανά ώρα.

Εξετάσεις πιστοποίησης, τις οποίες οι συμμετέχοντες θα δώσουν μετά το τέλος των μαθημάτων. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν το πλήρες ποσό των 750 ευρώ, ενώ όσοι δεν επιτύχουν θα λάβουν το 70%.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού, αφαιρουμένων των απουσιών. Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις, λαμβάνει το 100% του ποσού.

Όσοι πρόλαβαν να κάνουν εγγραφή έχουν ήδη λάβει έναν μοναδικό αριθμό ΚΑΥΑΣ, απαραίτητο για τα επόμενα βήματα και την επιλογή και παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης.