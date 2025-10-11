Από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025, θα καταβληθούν συνολικά 66.745.500 ευρώ σε 51.499 δικαιούχους, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι πληρωμές αφορούν προγραμματισμένες ενισχύσεις του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, με στόχο την στήριξη εργαζομένων, ανέργων και συνταξιούχων.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα δοθούν ποσά για εφάπαξ παροχές και παροχές του πρώην ΟΑΕΕ, ενώ η ΔΥΠΑ θα καταβάλει επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενες άδειες μητρότητας, ενισχύσεις προγραμμάτων απασχόλησης και κοινωφελούς εργασίας, καθώς και πληρωμές του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ

Από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ):

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 162.500 ευρώ σε 148 δικαιούχους παροχών του πρώην ΟΑΕΕ.

Από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου, θα δοθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Πληρωμές από ΔΥΠΑ

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα πραγματοποιηθούν οι εξής πληρωμές: