Το ζήτημα της αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των συνθηκών εργασίας των υγειονομικών παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Παρά τις διαχρονικές δυσκολίες, τα τελευταία χρόνια δρομολογούνται παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών, χρηματοδότησης και στελέχωσης, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των νοσοκομείων και την ενίσχυση της παρεχόμενης φροντίδας προς τους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται τόσο στις εργασιακές συνθήκες των νοσηλευτών όσο και στα έργα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού μονάδων υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, από την περιφέρεια έως τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής.

Ξεκάθαρος για την άμεση ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά ήταν σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Σε συνέντευξη του στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ αναφερόμενος στο θέμα είπε πως «ο πρωθυπουργός στα Ιωάννινα ρωτήθηκε και απάντησε. Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Έχω πει ότι μέσα στο 2026 όλοι οι νοσηλευτές θα μπουν στα βαρέα και ανθυγιεινά».

Για την ανακαίνιση των Νοσοκομείων ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε δύο παραδείγματα τονίζοντας πως το αν είναι κάποιος ικανοποιημένος ή όχι από το σύστημα υγείας είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί ένα σύστημα υγείας έχει πολλά προβλήματα. Το πρώτο παράδειγμα αφορούσε το νοσοκομείο της Λευκάδας, ένα ολοκαίνουριο νοσοκομείο όπως είπε. «Παραλάβαμε νοσοκομείο που είχε προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ και πέρυσι φτάσαμε τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε αυξήσει το προσωπικό και υπογράψαμε να ανοίξουμε τη ΜΕΘ, για να έχουμε και νέα τμήματα. Είναι ένα νοσοκομείο που έχει πολύ μεγάλη πρόοδο».

Ο Α. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης, στο Τζάνειο, επισημαίνοντας πως είναι από τα πρώτα νοσοκομεία στην Ελλάδα και «κάναμε την πρώτη συνολική ανακαίνιση του νοσοκομείου που έχει γίνει ποτέ από το 1960. Από τότε δεν είχε αλλάξει ούτε καρφί. Η πρόοδος του ΕΣΥ σήμερα δεν κρύβεται».

Αναφορικά με τα σενάρια για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε πως η ΝΔ δεν θα πάει ούτε με τον Κυριάκο Βελόπουλο ούτε με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. «Πλην του ΠΑΣΟΚ άλλη συγκυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Αν το ΠΑΣΟΚ πει όχι, θα έχουμε πάλι εκλογές», υπογράμμισε.

«Τον Βελόπουλο τον ξέρω καλύτερα από εσάς, είναι φίλος μου από τη δεκαετία του ’90. Δεν μπορείς να κάνεις συγκυβέρνηση με κάποιον με τον οποίον έχεις θεμελιώδεις διαφορές. Πρώτα από όλα, ο Βελόπουλος ήταν πάντα ΠΑΣΟΚ, δεξιός δεν έχει υπάρξει στη ζωή του ούτε δευτερόλεπτο. ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα ήταν».

Τέλος ο υπουργός Υγείας αφού ευχήθηκε περαστικά στη σύζυγό του πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη αλλά και στον ίδιο τον πρόεδρο της Ν.Δ που όπως είπε βρίσκεται συνεχώς στο πλάι της συζύγου του η οποία νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, πρόσθεσε: «Χειρουργήθηκε, όλα πήγαν καλά. Εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ. Το ΚΑΤ είναι ένα νοσοκομείο που έχει τεράστια πρόοδο. Εκτός από καταπληκτικούς γιατρούς, έχουμε φτιάξει τα ΤΕΠ και ετοιμάζουμε μία πολύ μεγάλη παρέμβαση εκεί. Έχει έρθει ένα σπουδαίο ίδρυμα, το οποίο σκοπεύει να κάνει μια πολύ μεγάλη δωρεά για να φτιάξουμε και το υπόλοιπο νοσοκομείο και ενδεχομένως και ένα καινούριο κτίριο χειρουργείων, για να μεγαλώσουμε λίγο το νοσοκομείο αυτό».