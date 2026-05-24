Άγρια επεισόδια ξέσπασαν το Σάββατο στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο, όταν η βασκική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τουλάχιστον τεσσάρων μελών του Παγκόσμιου Στολίσκου Global Sumud Flotila και υποστηρικτών τους.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά την επιστροφή των ακτιβιστών από την ισραηλινή κράτηση, προκαλώντας ένταση στον χώρο του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συλλήψεις έγιναν μετά από συμπλοκές που ξέσπασαν μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων υποστηρικτών.

WILL THE WORLD CONDEMN THIS? We demand an explanation from the Spanish government regarding its treatment of the flotilla anarchists pic.twitter.com/k2bbkKq7tm — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 23, 2026 Spanish Flotilla activists arrived at Bilbao airport blocking arrival gates for photo ops. When police tried to clear the area, they turned violent — and were dragged out by officers. This is who they are. https://t.co/8kGYLIi2FX pic.twitter.com/WZceFdBL4r — Mossad Commentary (@MOSSADil) May 23, 2026

Επεισόδια στο Μπιλμπάο: Χάος, φωνές και σπρωξίματα

Η βασκική αστυνομία επενέβη προκειμένου να αποκαταστήσει την τάξη, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι επικράτησε αναστάτωση με φωνές και σπρωξίματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αρμόδιο τμήμα για περαιτέρω έρευνα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με οργανώσεις να κάνουν λόγο για υπέρμετρη χρήση βίας. Οι αρχές, πάντως, δεν έχουν εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια των συλλήψεων.