Άγρια επεισόδια ξέσπασαν το Σάββατο στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο, όταν η βασκική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τουλάχιστον τεσσάρων μελών του Παγκόσμιου Στολίσκου Global Sumud Flotila και υποστηρικτών τους.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν κατά την επιστροφή των ακτιβιστών από την ισραηλινή κράτηση, προκαλώντας ένταση στον χώρο του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συλλήψεις έγιναν μετά από συμπλοκές που ξέσπασαν μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων υποστηρικτών.

Επεισόδια στο Μπιλμπάο: Χάος, φωνές και σπρωξίματα

Η βασκική αστυνομία επενέβη προκειμένου να αποκαταστήσει την τάξη, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι επικράτησε αναστάτωση με φωνές και σπρωξίματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αρμόδιο τμήμα για περαιτέρω έρευνα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με οργανώσεις να κάνουν λόγο για υπέρμετρη χρήση βίας. Οι αρχές, πάντως, δεν έχουν εκδώσει ακόμη επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια των συλλήψεων.

