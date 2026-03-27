Σε χαμηλό δύο εβδομάδων βρέθηκε η αγορά κρυπτονομισμάτων την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, καθώς ένα σαρωτικό κύμα ρευστοποιήσεων αιφνιδίασε τους επενδυτές. Το Bitcoin (BTC-USD) διολίσθησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 67.000 δολαρίων, εγκλωβισμένο ανάμεσα στις εκρηκτικές τιμές του πετρελαίου και την κλιμακούμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή.

Η καθοδική πορεία του κρυπτονομίσματος επηρέασε και τις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων, όπως η Circle Internet (CRCL), η Coinbase (COIN) και η Strategy (MSTR), ο μεγαλύτερος δημόσιος κάτοχος Bitcoin, οι οποίες κατέγραψαν πτώση στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Οι επενδυτές με «long» θέσεις ποντάρουν στην άνοδο των τιμών. Οι ρευστοποιήσεις συμβαίνουν όταν ένα χρηματιστήριο κλείνει αναγκαστικά μια μοχλευμένη θέση επειδή ο επενδυτής δεν διαθέτει πλέον επαρκές περιθώριο (margin) για να τη στηρίξει.

Σύμφωνα με τον χάρτη ρευστοποιήσεων 48 ωρών της Coinglass, που καταγράφει τα επίπεδα τιμών όπου ενδέχεται να σημειωθούν μαζικές αναγκαστικές πωλήσεις, παρατηρείται σημαντική ρευστότητα κάτω από τα 66.000 δολάρια. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρξει περαιτέρω πτωτική πίεση στο Bitcoin βραχυπρόθεσμα.

Ένδειξη αρνητικού κλίματος αποτελεί και το γεγονός ότι τα επιτόκια χρηματοδότησης (funding rates) βρίσκονται σε αρνητικά επίπεδα. Τα επιτόκια αυτά αντιπροσωπεύουν περιοδικές πληρωμές μεταξύ επενδυτών σε συμβόλαια perpetual futures. Όταν είναι αρνητικά, οι επενδυτές που ποντάρουν στην πτώση (short) πληρώνουν εκείνους που ποντάρουν στην άνοδο (long).

Μακροοικονομικές πιέσεις και γεωπολιτικές εξελίξεις

Οι μακροοικονομικές συνθήκες επιδεινώνονται καθώς συνεχίζεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, βασικός δείκτης για το κόστος δανεισμού, πλησιάζει το 4,5%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, καθιστώντας τα επενδυτικά προϊόντα υψηλού ρίσκου, όπως τα κρυπτονομίσματα, λιγότερο ελκυστικά.

Ο δείκτης MOVE, που αποτυπώνει τη μεταβλητότητα της αγοράς ομολόγων των ΗΠΑ, αυξήθηκε κατά 18% το τελευταίο 24ωρο, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη αβεβαιότητα στις αγορές.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου, τόσο του Brent όσο και του WTI, ενισχύθηκαν κατά 3%, καθώς η Ουκρανία διαταράσσει τις ροές ρωσικού πετρελαίου, επηρεάζοντας τα σχέδια του προέδρου Donald Trump για σταθεροποίηση της αγοράς ενέργειας.

Τέλος, ο δείκτης DXY, που μετρά τη δύναμη του δολαρίου έναντι ενός καλαθιού βασικών νομισμάτων, κινείται ανοδικά προς το 100, δημιουργώντας επιπλέον αντίθετους ανέμους για τα επενδυτικά assets υψηλού ρίσκου.

Με πληροφορίες από coindesk