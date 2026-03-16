Το Bitcoin εκτοξεύτηκε απότομα στις 16 Μαρτίου, αγγίζοντας υψηλό 40 ημερών πάνω από τα 74.000 δολάρια και πιάνοντας στον ύπνο τους bearish traders με ένα βίαιο short squeeze, καθώς το κρυπτονόμισμα συνεχίζει να προκαλεί τις προβλέψεις κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει σύρραξης ΗΠΑ-Ιράν. Η κίνηση επέκτεινε μια ανοδική πορεία που έχει δει το Bitcoin να ξεπερνά σε απόδοση τόσο τον χρυσό όσο και τις μετοχές από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Η άνοδος ήρθε στη βάση μιας καταρράκτης εκκαθαρίσεων short θέσεων — 143 εκατομμύρια δολάρια σε short θέσεις εξαλείφθηκαν μέσα σε 24 ώρες, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 74% από συνολικές εκκαθαρίσεις σχεδόν 200 εκατομμυρίων δολαρίων σε περισσότερους από 70.000 traders. Η τιμή εκτοξεύτηκε κατά 1.800 δολάρια σε λιγότερο από 30 λεπτά κατά τη διάρκεια του breakout, σύμφωνα με την πλατφόρμα κρυπτοαναλυτικής Phemex.

Ροές ETF και Θεσμική Ζήτηση

Βασικός καταλύτης της ανόδου ήταν μια εβδομάδα ρεκόρ για τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF, τα οποία κατέγραψαν τις πρώτες πέντε συνεχόμενες ημέρες καθαρών εισροών το 2026. Τα κεφάλαια προσέλκυσαν περίπου 767 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ 9 και 13 Μαρτίου, σχεδόν τριπλασιάζοντας το προηγούμενο αντίστοιχο σερί των 284,61 εκατομμυρίων δολαρίων από τα τέλη Νοεμβρίου 2025. Το iShares Bitcoin Trust της απορρόφησε περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια από το συνολικό αυτό ποσό, σύμφωνα με δεδομένα της SoSoValue που επικαλούνται πολλές πηγές. Η εισροή της Τρίτης ύψους 250,92 εκατομμυρίων δολαρίων ήταν η ισχυρότερη μεμονωμένη συνεδρίαση της εβδομάδας.

Ο Andri Fauzan Ajiima, Επικεφαλής Έρευνας στο κρυπτονομισματικό ανταλλακτήριο Bitrue, συνέδεσε την άνοδο της τιμής με «την εκκαθάριση των short positions και τη θεσμική δραστηριότητα εν μέσω ιστορικά χαμηλής προσφοράς νομισμάτων μετά το halving». Ο αναλυτής Dominic John από την Zeus Research πρόσθεσε ότι «μια σίγουρη διάσπαση του επιπέδου των 75.000 δολαρίων θα δημιουργούσε συνθήκες για ενίσχυση της ανοδικής τάσης».

​Η Ανώτερη Απόδοση του Bitcoin σε Περιόδους Πολέμου

Από τότε που οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το Bitcoin έχει χαράξει μια απρόσμενη πορεία. Μετά από μια αρχική πτώση γύρω στα 63.000 δολάρια, το κρυπτονόμισμα ανέκαμψε μέσα σε λίγες μέρες και έκτοτε έχει σημειώσει σταθερή άνοδο, κερδίζοντας περίπου 7% από την έναρξη της σύγκρουσης μέχρι τα μέσα Μαρτίου, σύμφωνα με το Fortune. Αντίθετα, ο χρυσός διαπραγματεύτηκε σχεδόν σταθερά κατά την ίδια περίοδο, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε περίπου 1%.

Η σύγκρουση επιτάχυνε επίσης την υιοθέτηση του Bitcoin μέσα στο ίδιο το Ιράν. Μια έκθεση της Chainalysis κατέγραψε αύξηση 262% στις μεγάλες αναλήψεις Bitcoin σε πορτοφόλια αυτο-φύλαξης κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και των ταραχών στη χώρα, καθώς οι Ιρανοί αναζητούσαν καταφύγιο από ένα ριάλ που έχει χάσει περίπου 90% της αξίας του από το 2018. Οι ερευνητές εκτιμούν πλέον ότι 15 εκατομμύρια Ιρανοί — περίπου το 20% του πληθυσμού — ασχολούνται ή χρησιμοποιούν Bitcoin.

Τι Ακολουθεί

Η ανοδική πορεία έχει ωθήσει το Bitcoin ξανά πάνω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο 200 εβδομάδων, μια μακροπρόθεσμη γραμμή τάσης κοντά στα 68.300 $, την οποία είχε χάσει στα τέλη Φεβρουαρίου. Η ανάκτηση αυτού του επιπέδου σε εβδομαδιαίο κλείσιμο θεωρείται προϋπόθεση για διατηρήσιμη ανοδική πορεία από πολλούς αναλυτές. Οι αγορές στρέφουν τώρα την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς που έχει προγραμματιστεί για τις 17-18 Μαρτίου, με τους επενδυτές να παρακολουθούν για τυχόν περιστασιακά σήματα που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω την άνοδο.

Ο Carlos Guzman της GSR Research δήλωσε στο DL News ότι «η αλλαγή στο κλίμα της αγοράς τροφοδοτείται εν μέρει από την ανθεκτικότητα που επέδειξαν οι τιμές των κρυπτονομισμάτων τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων και αβεβαιότητας, οδηγώντας στην πεποίθηση ότι η αγορά έχει φτάσει στον πάτο»