Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 68.000 δολάρια το βράδυ του Σαββάτου, έπειτα από απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα «πλήξει και θα αφανίσει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν, εάν τα στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν πλήρως εντός 48 ωρών.

Η προειδοποίηση αυτή προκάλεσε κύμα πωλήσεων στις αγορές κρυπτονομισμάτων, οδηγώντας σε ρευστοποιήσεις άνω του 1 δισ. δολαρίων μέσα σε μία ημέρα.

Η πτώση σηματοδότησε απότομη αντιστροφή μετά από περίοδο σχετικής σταθερότητας, καθώς το Bitcoin διαπραγματευόταν πάνω από τα 70.000 δολάρια πριν από το τελεσίγραφο. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το The Kobeissi Letter, πάνω από 240 εκατ. δολάρια σε μοχλευμένες θέσεις κρυπτονομισμάτων ρευστοποιήθηκαν μέσα σε 60 λεπτά από τη δημοσίευση της ανάρτησης. Το Ethereum έπεσε στα 2.114 δολάρια, ενώ απώλειες σημείωσαν επίσης τα XRP, Solana και Dogecoin, καθώς το κλίμα αποφυγής ρίσκου κυριάρχησε στην αγορά.

Αιφνίδια αλλαγή στάσης

Η απειλή του Τραμπ ήρθε μόλις 24 ώρες αφότου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο «σταδιακής αποκλιμάκωσης» των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύγκρουση που βρίσκεται ήδη στην τέταρτη εβδομάδα της. Η ξαφνική μεταστροφή αιφνιδίασε τους επενδυτές.

Σε ανάρτηση από την κατοικία του στη Φλόριντα, ο Τραμπ έγραψε: «Αν το Ιράν δεν ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΕΙΛΗ, τα στενά του Ορμούζ εντός 48 ΩΡΩΝ από τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα πλήξουν και θα αφανίσουν διάφορους ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ!»

Το πρακτορείο Associated Press ανέφερε ότι η απειλή πιθανότατα αφορά τον μοναδικό εν λειτουργία πυρηνικό σταθμό του Ιράν στο Μπουσέρ, εγκατάσταση η οποία έως τώρα θεωρούνταν απαγορευμένος στόχος λόγω του κινδύνου περιβαλλοντικής καταστροφής. Το Ιράν απάντησε νωρίς την Κυριακή προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλήγμα στις ενεργειακές του υποδομές θα οδηγήσει σε αντίποινα εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών ενεργειακών και μονάδων αφαλάτωσης στην περιοχή.

Αγορές σε αναμονή για κλιμάκωση

Τα στενά του Ορμούζ διακινούν περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, και η σχεδόν πλήρης διακοπή τους έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές ενέργειας. Ο δείκτης Crypto Fear & Greed υποχώρησε στο 12, ένδειξη «ακραίου φόβου». Αναλυτές προειδοποιούν ότι αν το Bitcoin δεν διατηρηθεί πάνω από το όριο των 68.000 δολαρίων, ενδέχεται να ακολουθήσουν επιπλέον ρευστοποιήσεις ύψους 608 εκατ. δολαρίων.

Η διορία των 48 ωρών λήγει περίπου στις 23 Μαρτίου, αφήνοντας τις αγορές σε αβεβαιότητα όλο το Σαββατοκύριακο. Ο ανώτατος διπλωμάτης του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό δήλωσε την Κυριακή ότι «τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά για όλους εκτός από τους εχθρούς», προσθέτοντας πως η ναυσιπλοΐα μπορεί να πραγματοποιείται «με συντονισμό για λόγους ασφάλειας και προστασίας» — μια απάντηση που δύσκολα θα ικανοποιήσει την απαίτηση του Τραμπ για απρόσκοπτη πρόσβαση.