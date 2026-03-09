Το Bitcoin βρέθηκε υπό πίεση την Κυριακή, επεκτείνοντας τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς οι διεθνείς αγορές προετοιμάζονται για νέο κύμα αστάθειας, πυροδοτούμενο από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο διαπραγματευόταν γύρω στα 66.456 δολάρια, σημειώνοντας πτώση περίπου 1,7% το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGecko.

Παρά τη διόρθωση, το Bitcoin εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο περίπου 1,4% σε εβδομαδιαία βάση, αν και υποχωρεί κατά 7,3% τον τελευταίο μήνα, αντανακλώντας τη νευρικότητα των αγορών εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας και μακροοικονομικών πιέσεων.

Παγκόσμια πίεση στις αγορές λόγω πετρελαίου

Η πτώση σημειώθηκε καθώς οι ευρύτερες αγορές κινδύνου υπέστησαν νέα πίεση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones υποχώρησαν πάνω από 800 μονάδες ή περίπου 1,7%, ενώ τα futures των S&P 500 και Nasdaq-100 κατέγραψαν πτώση περίπου 1,5% πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης στις ΗΠΑ.

Η αναταραχή ακολούθησε την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, που συνδέεται με την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην οποία εμπλέκεται το Ιράν. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate εκτινάχθηκε κατά περίπου 18% πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent αυξήθηκε περίπου 16% στα 108 δολάρια, επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από το 2022.

Οι αυξανόμενοι φόβοι για διακοπές στον εφοδιασμό μέσω των Στενών του Ορμούζ, της στενής θαλάσσιας διόδου απ’ όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου, συνεχίζουν να ταλανίζουν τις ενεργειακές αγορές.

Αντιδράσεις και γεωπολιτικές εξελίξεις

«Οι βραχυπρόθεσμες τιμές του πετρελαίου, οι οποίες θα πέσουν ραγδαία όταν τελειώσει η καταστροφή της ιρανικής πυρηνικής απειλής, είναι ένα πολύ μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την Ειρήνη των ΗΠΑ και του κόσμου», έγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας: «ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΝΟΗΤΟΙ ΘΑ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ!».

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου συνδέεται επίσης με τη διεύρυνση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές στην περιοχή. Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν αποθήκες καυσίμων και εγκαταστάσεις διύλισης στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε δεξαμενόπλοια και ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο.

Αντίδραση των αγορών και των επενδυτών

Για τους επενδυτές του Bitcoin, το ερώτημα είναι αν το σοκ θα περιοριστεί στις αγορές εμπορευμάτων ή θα επεκταθεί και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου. Παραδοσιακά, τα κρυπτονομίσματα κινούνται σε συνάρτηση με τις μετοχές σε περιόδους μακροοικονομικής πίεσης.

Μια παρατεταμένη άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και να καθυστερήσει τυχόν μειώσεις επιτοκίων, επιβαρύνοντας τις συνθήκες ρευστότητας για τα πιο ριψοκίνδυνα assets.

«Το πετρέλαιο αποτελεί πρώτη ύλη για σχεδόν κάθε προϊόν στον κόσμο», δήλωσε ο Pratik Kala, επικεφαλής ερευνών της Apollo Crypto, στο Decrypt. «Μια υψηλότερη τιμή στο πετρέλαιο μεταφράζεται άμεσα σε ακριβότερα τρόφιμα και, ουσιαστικά, σε ανατιμήσεις σε κάθε άλλο προϊόν στον πλανήτη».

Σχετική σταθερότητα του Bitcoin

Παρά τη γενικευμένη αναταραχή, το Bitcoin έχει δείξει σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με τις παραδοσιακές αγορές. Το Σάββατο υποχώρησε στιγμιαία κάτω από τα 66.000 δολάρια, προτού ανακτήσει μέρος των απωλειών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές ίσως έχουν ήδη απορροφήσει το αρχικό γεωπολιτικό σοκ.