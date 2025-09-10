Σε αναστολή καθηκόντων βρίσκεται ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου της Αθήνας, που συνελήφθη την Τρίτη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ενώ είχε προηγηθεί καταγγελία στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός που συνελήφθη φέρεται να ζητούσε φακελάκι ώστε να προσέξει ο ίδιος περισσότερο τους ασθενείς του, μετά το χειρουργείο τους. Τη διερεύνηση και τη σύλληψή του πραγματοποίησαν οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε από το νοσοκομείο τα στοιχεία του φακέλου που σχηματίστηκε για τον συλληφθέντα ιατρό και τόνισε ότι θα επιληφθεί του θέματος με πλήρη διαφάνεια.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας ο γιατρός απέσπασε μόνο από 5 περιπτώσεις ασθενών 1.600€. Όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2020, όταν ασθενής κατήγγειλε ότι αναγκάστηκε να δώσει το φακελάκι για να να κάνει τη εγχείρηση. Κατόπιν έγιναν άλλες 8 καταγγελίες από ασθενείς και το στενό τους περιβάλλον, με κάποιους από αυτούς να αναφέρουν ότι εκβιάστηκαν από τον γιατρό και πείστηκαν να του δώσουν το φακελάκι.

Στις 24 Σεπτεμβρίου του 2020 βρέθηκε σε ξαφνικό διπλό έλεγχο στο γραφείο του στο νοσοκομείο και στο σπίτι του το ποσό των 54.350€, καθώς και 4.845£ Αμερικής.

Για όλα αυτά ο γιατρός αναφέρει πως δεν ζήτησε ποτέ χρήματα στη καριέρα του και τονίζει ότι: «Μου έδιναν χρήματα για ένα γεύμα στην υγεία τους».