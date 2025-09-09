Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ζήτησε επισήμως από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και τη διοίκηση του Νοσοκομείου Ιπποκράτειο τα πλήρη στοιχεία του ιατρού που συνελήφθη για αποδοχή «φακελακίου». Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πειθαρχικής αρμοδιότητας του ΙΣΑ, με στόχο τη διερεύνηση και αντιμετώπιση περιστατικών διαφθοράς στον ιατρικό κλάδο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου, ο ΙΣΑ έχει ήδη αιτηθεί όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στον φάκελο της υπόθεσης του συγκεκριμένου ιατρού. Ο εν λόγω ιατρός φέρεται να έλαβε χρηματικό ποσό από ασθενή, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές.

Άμεσες Ενέργειες και Σαφή Μηνύματα από τον ΙΣΑ

Με αφορμή το περιστατικό, ο ΙΣΑ δήλωσε την απόλυτη στήριξή του στη διαδικασία διερεύνησης και διαλεύκανσης της υπόθεσης. Ο Σύλλογος διαμηνύει ότι εφόσον του γνωστοποιηθούν τα αιτούμενα στοιχεία, θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες, τηρώντας με συνέπεια το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Παράλληλα, ο ΙΣΑ διαβεβαιώνει την κοινή γνώμη ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί με διαφάνεια και ταχύτητα, με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και της αξιοπιστίας του ιατρικού λειτουργήματος.

Τοποθέτηση του Προέδρου του ΙΣΑ για τη Διαφθορά στον Χώρο της Υγείας

Σε σχετική του δήλωση, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, τονίζει: «Δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους επίορκους ιατρούς που προσβάλλουν το ιατρικό σώμα, το οποίο υπηρετεί με συνέπεια το σύστημα Υγείας και τον ασθενή». Επιπλέον, επισημαίνει πως η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων διαφθοράς αποτελεί βασική προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την ενίσχυση του κύρους των επαγγελματιών υγείας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς στο χώρο της υγείας αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, τόσο για την προστασία των ασθενών όσο και για την προάσπιση του κύρους των γιατρών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών».

Το γραφείο Τύπου του ΙΣΑ υπενθυμίζει πως ο Σύλλογος παραμένει αταλάντευτος στη δέσμευσή του για τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας του ιατρικού σώματος και την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.