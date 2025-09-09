Συνελήφθη διευθυντής μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου για «φακελάκι».
Όπως μεταδίδει το OPEN, ο διευθυντής ζητούσε «φακελάκια» 3.000 ακόμα και 4.000 ευρώ.
Ο κατηγορούμενος συνελήφθη σήμερα το πρωί (9/9) από τους «αδιάφθορους» της ΕΛΑΣ.
