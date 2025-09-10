Στο εδώλιο του Αυτοφώρου θα καθίσει ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη επ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε “φακελάκι”.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του συλληφθέντος, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, ποινική δίωξη για δωροληψία σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο κατηγορούμενος ο οποίος θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο για να δικαστεί έχει δικαίωμα να ζητήσει τριήμερη προθεσμία.