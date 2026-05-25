Κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση διατύπωσε η Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.

«Υπέρ» της τρίτης κατά σειρά ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα τάχθηκε η ΝΔ. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας ενώ με το «παρών» για λόγους αρχής τοποθετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και το ΚΚΕ.

Ο παριστάμενος υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σχολιάζοντας το «παρών» με το οποίο τάχθηκε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε πως αυτό «δεν αντανακλά την αξία του κ. Στουρνάρα ως διοικητή της ΤτΕ. Αντανακλά την πολιτική αμηχανία του». Η αναφορά αυτή του κ. Πιερρακάκη έγινε καθώς από την πρωτολογία του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ Πάρι Κουκουλόπουλου είχε διαφανεί ότι θα έδινε θετική γνωμοδότησή, κατά την πρόοδο της συζήτησης ανέφερε ότι «τοποθετούμεθα με το ”παρών” για λόγους αρχής και θέσεων που έχουμε για περιορισμένη διάρκεια θητειών, ανεξαρτήτως με την αποτίμηση της θητείας του κ. Στουρνάρα που είναι σαφώς θετική, με την συμπεριφορά και την στάση που είχε σε ιστορικά κομβικά σημεία για τη χώρα και την παραμονής μας στην ευρωζώνη».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση της Επιτροπής και απαντώντας στις αναφορές των βουλευτών της αντιπολίτευσης τόνισε ότι «από κάθε δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής Χρέους , κερδίζουμε 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο» Στην Ευρώπη, είπε «πλέον, υπάρχει ο κανόνας δαπανών.