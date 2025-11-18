Δύο κόκκινες γραμμές χάραξε με την σημερινή απόφασή του το δικαστήριο για τη 48χρονη γυναίκα την οποία είχε μηνύσει στο παρελθόν ο τραγουδιστής Γιάννης Πλούταρχος, η οποία κρίθηκε ενοχή και παραμένει ελεύθερη με την προϋπόθεση να τηρεί πιστά τους περιοριστικούς όρους που τής επιβλήθηκαν για να μην στερηθεί την προσωπική της ελευθερία.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από μήνυση του γνωστού τραγουδιστή, ο οποίος είχε καταγγείλει ότι η γυναίκα τον παρακολουθουσε επίμονα. Και σήμερα είχε φτάσει η ώρα της κρίσης για την 48χρονη, η οποία κρίθηκε ενοχή και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

Κατα τη διάρκεια της δίκης κατέθεσε ως μάρτυρας η σύζυγος του τραγουδιστή, η οποία περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειά της από την 48χρονη, η οποία – όπως είπε – δεν δίστασε να εμφανιστεί στην πρεμιέρα του συζύγου της πριν από λίγες ημερες.

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας του δικαστηρίου, η εισαγγελέας εισηγήθηκε τη μερική έκτιση της ποινής και συγκεκριμένα για διάστημα 3 μηνών, ωστόσο η πρόεδρος αποφάσισε να μην οδηγηθεί η κατηγορούμενη στη φυλακή πάρα μόνο στη περίπτωση που παραβιάσει κάποιον απο τους δύο περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν.

Με βάση αυτούς η κατηγορούμενη είναι υποχρεωμένη:

– Να μην πλησιάζει τον τραγουδιστή σε απόσταση 500 μέτρων και

– να μην επικοινωνεί μαζί του με κανένα μέσο.