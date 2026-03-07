Νέα προβλήματα προέκυψαν για τη Μονακό, καθώς ο Νίκολα Μίροτιτς τραυματίστηκε και θα απουσιάσει για σημαντικό χρονικό διάστημα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Μετά την πρόσφατη ήττα από τη Φενέρμπαχτσε για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία σημαντική απώλεια. Ο 35χρονος φόργουορντ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πέλμα και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι εβδομάδες, ενώ σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα δεν αποκλείεται να χρειαστεί ακόμη και χειρουργική επέμβαση.

Τη φετινή σεζόν στην EuroLeague ο Μίροτιτς έχει κατά μέσο όρο 10,9 πόντους, με ποσοστό 58% στα δίποντα και 39% στα τρίποντα, ενώ προσθέτει και 4,5 ριμπάουντ σε 28 συμμετοχές.

Την ίδια στιγμή υπήρξαν και αποχωρήσεις από το ρόστερ της ομάδας. Ο Νταβίντ Μισινό, ο οποίος είχε τέσσερις συμμετοχές στη διοργάνωση, αποχώρησε από τη Μονακό, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα λύθηκε και η συνεργασία με τον Γιοάν Μακουντού, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κίνα.

Αυτή τη στιγμή η Μονακό διαθέτει δέκα υγιείς παίκτες στο ρόστερ της, ανάμεσά τους οι Οκόμπο, Τάρπεϊ, Νέντοβιτς, Στραζέλ, Μάικ Τζέιμς, Άλφα Ντιαλό, Μπλόσομγκέιμ, Μπεγκαρίν, Τάις και Κεβάριους Χέιζ.