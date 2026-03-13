Η αυλαία του Indian Wells πλησιάζει, με τα ζευγάρια των ημιτελικών σε άνδρες και γυναίκες να έχουν πλέον διαμορφωθεί.

Στους άνδρες «άνοιξε» ο δρόμος ώστε δούμε ακόμη μία φορά τον τελικό μεταξύ Αλκαράθ και Σίνερ. Ο Ισπανός επικράτησε δίχως να χάσει σετ του Κάμερον Νόρι και θα βρει στα ημιτελικά απέναντι του τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αφού κέρδισε με 2-0 σετ τον Τζακ Ντρέιπερ.

Ο άλλος ημιτελικός θα διεξαχθεί ανάμεσα στον Γιανίκ Σίνερ και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Ιταλός, νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, κέρδισε σχετικά εύκολα τον «ανεβασμένο» Λέρνερ Τιέν και «τσέκαρε» το εισιτήριο για την τετράδα. Ενώ, ο Γερμανός επικράτησε με 2-0 σετ του Άρθουρ Φιλς.

Στις γυναίκες η Ελίνα Σβιτολίνα έπαιξε φανταστικό Τένις και απέκλεισε το νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, Ίγκα Σφιόντεκ, για να μπει έτσι στην τετράδα του τουρνουά. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Ελένα Ριμπάκινα που κέρδισε με 2-0 σετ την «φορμαρισμένη» Τζέσικα Πεγκούλα.

Το άλλο ζευγάρι αποτελείται από την Αρίνα Σαμπαλένκα, που επικράτησε δίχως να χάσει σετ της Βικτόρια Μπόκο, και την 21χρονη Λίντα Νόσκοβα. Η Τσέχα τενίστρια νίκησε έπειτα από σπουδαία «μάχη» με 2-1 σετ την έκπληξη της διοργάνωσης, Τάλια Γκίμπσον.

Οι δυο ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν το Σάββατο 14 Μαρτίου, λίγο πιο αργά σε σχέση με τους άνδρες.