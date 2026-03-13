Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη εξακολουθούν να εντυπωσιάζουν στο μεικτό διπλό του Indian Wells, καταγράφοντας μέχρι στιγμής δύο σημαντικές νίκες στο τουρνουά της Καλιφόρνια.

Στον προημιτελικό κατάφεραν να πάρουν μια σπουδαία πρόκριση απέναντι στους Μαρσέλο Αρεβάλο και Λουίζα Στεφάνι, επικρατώντας με 2-0 σετ (7-5, 7-6). Ήταν η δεύτερη επιτυχία τους στη διοργάνωση, μετά και τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στους Αρτούρ Ριντερκνέ και Βαλεντίν Βασερό.

Πλέον, το ελληνικό δίδυμο στρέφει την προσοχή του στον ημιτελικό, όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό απέναντι στο Νο1 ζευγάρι του ταμπλό, τους Γκαμπριέλα Νταμπρόφσκι και Λόιντ Γκάσπουλ, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση.

Πότε θα γίνει η αναμέτρηση

Οι δύο ημιτελικοί του μεικτού διπλού θα διεξαχθούν διαδοχικά, με τον αγώνα των Τσιτσιπά και Σάκκαρη να ανοίγει το πρόγραμμα. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί τοπική ώρα στην Καλιφόρνια, δηλαδή στις 20:00 το βράδυ ώρα Ελλάδας.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης ανήκουν στην Cosmote TV, ωστόσο δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αν ο συγκεκριμένος αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά.