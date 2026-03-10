Ιδανικά ξεκίνησε η κοινή παρουσία από τον Στέφανο Τσιτσιπά και Νόβακ Τζόκοβιτς στο διπλό του Indian Wells Masters, καθώς οι δύο τενίστες πανηγύρισαν άνετη νίκη στην πρεμιέρα τους.

Το ελληνοσερβικό δίδυμο επικράτησε με 6-3, 6-2 των περσινών κατόχων του τίτλου, Μαρσέλο Αρεβάλο και Μάτε Πάβιτς, ολοκληρώνοντας τον αγώνα σε μόλις 53 λεπτά.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης έπαιξε το εξαιρετικό σερβίς τους, αφού κέρδισαν το 89% των πόντων πίσω από το πρώτο σερβίς, ενώ παράλληλα διαχειρίστηκαν με επιτυχία και τις τέσσερις ευκαιρίες για break που αντιμετώπισαν.

Λίγο νωρίτερα, ο Τζόκοβιτς είχε ήδη δώσει αγώνα και στο απλό των ανδρών, όπου ξεπέρασε το εμπόδιο του Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς και προκρίθηκε στους «16» του τουρνουά για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια.

Στον επόμενο γύρο του διπλού, οι Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς θα τεθούν αντιμέτωποι με τουςΑρτούρ Ριντερνές και Βαλεντίν Βασερό.