Το δίδυμο του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο των Ριντερνές-Βασερό, καθώς οι δύο κορυφαίοι τενίστες ηττήθηκαν με 2-0 και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης στο διπλό του Indian Wells.

Ο Έλληνας τενίστας μαζί με τον εμβληματικό «Νόλε» πάλεψαν κόντρα στα δύο ξαδέρφια, ωστόσο οι Αρτούρ Ριντερκνές και Βαλεντίν Βασερό γύρισαν από το 3-5 του δεύτερου σετ και κατάφεραν να επικρατήσουν με 2-0 σετ (7-7, 7-5), εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση για τα προημιτελικά.

Με ποιον θα παίξουν οι Ριντερκνές κα Βασέρο που απέκλεισαν Τσιτσιπά και Τζόκοβιτς

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους «8» της διοργάνωσης τα δύο ξαδέρφια, Ριντερκνές και Βασερό θα αντιμετωπίσουν τους Κασάνοβ και Ρουμπλέφ.

Από εκεί και πέρα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα συνεχίσει στο μεικτό διπλό, όπου δήλωσε συμμετοχή μαζί με τη Μαρία Σάκκαρη.