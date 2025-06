Retweet έκανε μέσα σε λίγες ώρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς από την δημοσίευση του επίσημου λογαριασμού του Wimbledon μιας κοινής φωτογραφίας του, με τον αστέρα του παγκόσμιου τένις Νόβακ Τζόκοβίτς. Σχολίασε μάλιστα σε χαλαρό κλίμα την είδηση ότι ο Σέρβος αστέρας μετακόμισε με την οικογένεια του μόνιμα στην Αθήνα, λέγοντας χιουμοριστικά για το πότε θα ανοίξουν από κοινού μαζί ταβέρνα.

Δείτε αναλυτικά:

Novak: “So… when are we opening that Greek taverna?”

Me: “When you finally learn how to make tzatziki without using soy yogurt.” https://t.co/0O45o8Ui5B

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) June 24, 2025