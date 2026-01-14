Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και αποχαιρέτησε πρόωρα το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, μένοντας εκτός ημιτελικών της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εμφανίστηκε ειλικρινής στις δηλώσεις του, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα του αντιπάλου. Ο Βάσκος τεχνικός υπογράμμισε ότι ο ΠΑΟΚ παρουσίασε καλύτερη εικόνα και άξιζε τη νίκη, ενώ δεν δίστασε να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός

“‘Ηταν πολύ καλύτεροι από εμάς, σε όλο τον αγώνα. Μας είχαν κλείσει αρκετά καλά, δεν μας επέτρεψαν να τους απειλήσουμε. Οι καλές μας επιθέσεις ήρθαν στα τελευταία λεπτά. Είχαν την υπεροχή σε όλα τα σημεία του αγώνα”.

Για τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ στο πρώτο τέταρτο του αγώνα: “Σε κανένα σημείο, σε κανένα λεπτό του παιχνιδιού δεν ήμασταν καλύτεροι. Επομένως τα γκολ μπήκαν νωρίς. Όμως σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού θα μπορούσαν εκείνοι να μας βλάψουν και όχι εμείς εκείνους. Κάναμε πολλά λάθη και θα μπορούσαμε να δεχθούμε κι άλλα γκολ”.

Για την αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο: “Δεν έφταιγε ο Γιαζίτζι σήμερα. Έγινε η αλλαγή, αλλά δεν άλλαξε η εικόνα μας. Την ευθύνη την έχει ο προπονητής γιατί δεν έβαλε την ομάδα έτοιμη να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Την ευθύνη δεν την έχει ένας παίκτης, την έχει ο προπονητής”.