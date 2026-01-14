Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ σήμερα στις 18:30 για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο Τζολάκης θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρέτσο – Μπιανκόν μπροστά του και τους Κοστίνια – Ορτέγκα στα αμυντικά άκρα. Οι Γκαρθία και Μουζακίτης θα αγωνιστούν στον άξονα, με τον Τσικίνιο στη θέση “10”. Οι Μαρτίνς και Γιαζίτζι θα κινηθούν στα επιθετικά άκρα, με τον Ταρέμι στην κορυφή.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Γιαζίτζι, Μαρτίνς, Ταρέμι

