Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ σήμερα στις 18:30 για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο Τζολάκης θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρέτσο – Μπιανκόν μπροστά του και τους Κοστίνια – Ορτέγκα στα αμυντικά άκρα. Οι Γκαρθία και Μουζακίτης θα αγωνιστούν στον άξονα, με τον Τσικίνιο στη θέση “10”. Οι Μαρτίνς και Γιαζίτζι θα κινηθούν στα επιθετικά άκρα, με τον Ταρέμι στην κορυφή.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYPAOK #GreekCup pic.twitter.com/gborot6N2X — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 14, 2026

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Γιαζίτζι, Μαρτίνς, Ταρέμι