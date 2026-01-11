Την οργισμένη αντίδραση της ΠΑΕ Ολυμπιακός προκάλεσαν τα πολλά και σημαντικά διαιτητικά λάθη που έγιναν στο ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ (1-1) στη Θεσσαλονίκη και στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό (3-0) στο Μαρούσι.

Οι Ερυθρόλευκοι αργά το βράδυ τοποθετήθηκαν για όσα συνέβησαν στα δύο παιχνίδια σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και ΟΑΚΑ και ζήτησαν από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά, να ορίσει ελίτ διαιτητή στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (14/1), για τα προημιτελικά του Κυπέλλου.

«Ας φροντίσουν ΚΕΔ και ΕΠΟ να έρθει ελίτ διαιτητής, όπως αρμόζει σε τέτοιο αγώνα και να κρατήσουν τα πειράματα για τα τοπικά πρωταθλήματα», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Πειραιώτες και πρόσθεσαν: «Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν».

Αναλυτικά η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Μετά τα αδιανόητα από τον Ινδό με νορβηγικό διαβατήριο που ανακάλυψε ο Λανουά για να διευθύνει το παιχνίδι της αγωνιστικής και τα όσα τραγελαφικά είδαμε στο άλλο βραδινό ματς από τον Έλληνα διαιτητή Κατοίκο, ακούμε ότι ετοιμάζεται ο «αρχιδιαιτητής» να ορίσει στο κρίσιμο παιχνίδι μας για το Κύπελλο την Τετάρτη Έλληνα διαιτητή, παραβιάζοντας την συμφωνία των Big4 για τη διαιτησία από ξένους στα μεταξύ τους παιχνίδια!

Προφανώς θα είναι μια ακόμα πρόκληση από τον Λανουά και την ΕΠΟ. Ας φροντίσουν ΚΕΔ και ΕΠΟ να έρθει ελίτ διαιτητής, όπως αρμόζει σε τέτοιο αγώνα και να κρατήσουν τα πειράματα για τα τοπικά πρωταθλήματα. Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν».