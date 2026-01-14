Το εφετινό «θαύμα» του Λεβαδειακού έχει συνέχεια και συνέπεια… Η ομάδα της Βοιωτίας έγινε η πρώτη που προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας 2025-26, νικώντας με 2-0 την Κηφισιά στη Λειβαδιά.

Εκεί, το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου θα αντιμετωπίσει το νικητή από τον αγώνα που ακολουθεί ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον ΟΦΗ σε διπλούς αγώνες. Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν πλήρως στο πρώτο ημίχρονο κι έχασαν μεγάλες ευκαιρίες να ανοίξουν νωρίτερα το σκορ, με τη σέντρα του Βήχου στο 10΄, τον Παλάσιος στο 14΄, την κεφαλιά του Μάγκνουσον στο 15΄, τους Παλάσιος – Πεντρόζο στην ίδια φάση (17΄), τον Κωστή στο 19΄ και ξανά με τους Παλάσιος και Πεντρόζο στο 33΄!

Από την πλευρά της, η Κηφισιά απείλησε στο 34΄ με το κοντινό σουτ του Αντόνισε που μπλόκαρε ο Ανάκερ και στο 44΄, όταν μετά από μεγάλο λάθος του Μανθάτη η μπάλα στρώθηκε στον Χριστόπουλο, ο οποίος δεν μπόρεσε να σκοράρει από τη μικρή περιοχή. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45΄+2), ο Μάγκνουσον εκτέλεσε εκπληκτικά ένα φάουλ κι έστειλε την μπάλα λίγο κάτω από το αριστερό «παραθυράκι» της εστίας του Ραμίρες, ανοίγοντας το σκορ στο «Λάμπρος Κατσώνης».

Στο ίδιο μοτίβο και το δεύτερο ημίχρονο, με τον Λεβαδειακό να είναι κυριαρχικός και τον Λέτο να προσπαθεί να παρέμβει στο παιχνίδι με μαζεμένες αλλαγές, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Ωστόσο, η Κηφισιά έχασε τεράστια ευκαιρία για να οδηγήσει το παιχνίδι στα πέναλτι στο 90΄+2, όταν ο Ζέρσον έκανε εκπληκτική ατομική προσπάθεια και βρήκε τον αφύλακτο Πόμπο, ο οποίος μέσα από την περιοχή σούταρε ψηλά άουτ.

Εν τέλει, ο Λεβαδειακός διασφάλισε τη νίκη-πρόκριση στο 90΄+4 μετά από ολέθριο λάθος του Ραμίρες μετά το γύρισμα του Σόουζα, με τον Μπάλτζι να κλέβει την μπάλα και να σημειώνει το 2-0 σε άδειο τέρμα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Βασίλης Φωτιάς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ανάκερ, Κωστή – Πέρεθ, Σιμόν

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Ανάκερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Γκούμας (75΄ Κάτρης), Τσιμπόλα (57΄ Τσοκάι), Κωστή, Μανθάτης (57΄ Μπάλτσι), Πεντρόζο (84΄ Όζμπολτ), Παλάσιος (76΄ Λαγιούς).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πέτκοφ, Σόουζα, Μαϊντάνα, Έμπο (58΄ Αμανί), Πέρεθ (58΄ Κωνσταντακόπουλος), Αντόνισε (73΄ Μούσιολικ), Πόμπο, Πατήρας (58΄ Σόουζα), Χριστόπουλος (70΄ Θεοδωρίδης).