Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο της Stoiximan Super League με μια επίδοση που δεν έχει προηγούμενο για ομάδα της περιφέρειας, καταγράφοντας την πιο παραγωγική επίθεση του πρωταθλήματος. Παρά την ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη στην τελευταία αγωνιστική, η ομάδα της Βοιωτίας έφτασε τα 31 γκολ σε 13 παιχνίδια, ξεπερνώντας ακόμη και τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, που μέτρησε 30 τέρματα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Λεβαδειακός γίνεται η πρώτη επαρχιακή ομάδα στην ιστορία της Super League που ολοκληρώνει τον πρώτο γύρο με την κορυφαία επίθεση, σε σύγκριση με τις ομάδες των μεγάλων αστικών κέντρων. Στη σύγχρονη ιστορία, καμία άλλη ομάδα εκτός Αθήνας ή Θεσσαλονίκης δεν είχε πλησιάσει αυτό το ρεκόρ.

Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση από επαρχιακή ομάδα ανήκε στον Αστέρα Aktor τη σεζόν 2014-2015, με 28 γκολ σε 17 αγώνες, ενώ μια αντίστοιχη επίδοση είχε σημειώσει ο ΟΦΗ τη σεζόν 1999-2000, όταν είχε σκοράρει 31 γκολ, αλλά σε 17 ματς, δηλαδή τέσσερα περισσότερα από τον Λεβαδειακό του Νίκου Παπαδόπουλου. Η ομάδα της Βοιωτίας έκανε, λοιπόν, ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα και καθιερώνεται ως η πιο επιθετική δύναμη της φετινής Super League.