Ο Λεβαδειακός είναι με διαφορά η πιο ευχάριστη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Μετά τις πρώτες έξι στροφές, η ομάδα της Βοιωτίας βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Έχει κοντράρει στα ίσια Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και παίζει ίσως το πλέον ελκυστικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, αφήνοντας άπαντες άφωνους. Μόλις χθες κιόλας (5/10), φιλοδώρησε τον Παναιτωλικό με έξι γκολ!

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει εκπλήξει ευχάριστα όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, με το εντυπωσιακό 6-0 επί του Παναιτωλικού την τελευταία αγωνιστική να δίνει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό που γίνεται στην Λιβαδειά.

Ο Λεβαδειακός μετράει 16 γκολ σε μόλις έξι αγωνιστικές και είναι η πιο παραγωγική ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Ωστόσο, οι «Βοιωτοί» έχουν καταφέρει να έχουν την τρίτη καλύτερη επίθεση σε ολόκληρη την Ευρώπη, όντας σ

Η Μπαρτσελόνα είναι στην πρώτη θέση με 18 γκολ, ακολουθεί η Μπάγερν Μονάχου με 17, ενώ αμέσως μετά στη λίστα αυτή μπορεί να βρει κανείς τον Λεβαδειακός με 16 τέρματα ενεργητικό.

Μένει μόνο να φανεί αν το δημιούργημα του Νίκου Παπαδόπουλου θα έχει και την ανάλογη συνέχεια, μετά από την εξαιρετική αρχή που ήδη πραγματοποιεί.