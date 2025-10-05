Ο Λεβαδειακός «συνέτριψε» τον Παναιτωλικό με σκορ 6-0 για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα από την Λιβαδειά «καθάρισε» το ματς από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, αφού πήγε στα αποδυτήρια με σκορ 4-0. Σκόρερ για τον Λεβαδειακό οι Πεντρόζο με δύο γκολ, ο Παλάσιος και ο Συμελίδης.

Τα γκολ του Πεντρόζο ήρθαν με πέναλτι στο 13ο λεπτό και με ένα γκολ προ κενής εστίας στο 39ο λεπτό. Το γκολ του Παλάσιος ήρθε με πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ενώ ο Συμελίδης είχε κάνει το 2-0 πάλι ανενόχλητος παίρνοντας «ριμπάουντ» σε απόκρουση του Τσάβες.

O Λεβαδειακός συνέχισε να σκοράρει καθώς ο Λαγιούς πλάσαρε εξαιρετικά έπειτα από καταπληκτική κυκλοφορία της μπάλας στο 61ο λεπτό.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Λεβαδειακός κέρδισε και τρίτο πέναλτι, ο Γιούριτς ήταν αυτός που ανέλαβε την εκτέλεσή του και διαμόρφωσε το τελικό σκορ της αναμέτρησης.