O Πανσερραϊκός αντιμετώπισε τον Αστέρα Τρίπολης για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. O Πανσερραϊκός πήρε την νίκη με 2-1 παίρνοντας μια «ανάσα» από την τελευταία θέση της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω τον Αστέρα ως τον μόνο «ουραγό».

Το σκορ άνοιξε η ομάδα από τις Σέρρες στο 21ο λεπτό με γκολ του Βερνόν Ντε Μάρκο με κεφαλιά, ενώ το γκολ της ισοφάρισης για την ομάδα από την Τρίπολη πέτυχε ο Έντερ Γκονζάλες στο 57ο λεπτό με σουτ από το ύψος του πέναλτι.

Το νικητήριο γκολ πέτυχε ο Αλέξα Μάρας στο 88ο λεπτό από το ύψος του πέναλτι, έπειτα από μία «καραμπόλα» από τους αμυντικούς του Αστέρα Τρίπολης.