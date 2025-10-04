Η CIES ( Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Ερευνών) δημοσίευσε μια λίστα των 50 κορυφαίων πρωταθλημάτων με τον μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας. Η Stoiximan Super League βρίσκεται στην 4η θέση της λίστας αυτής, με μέσο όρο 28,6 έτη και μοιράζεται στη θέση αυτή με την Κύπρο και τη Σαουδική Αραβία.

Στην πρώτη θέση είναι το πρωτάθλημα της Κίνας (29,3 χρόνια), ακολουθεί εκείνο του Περού (29,1), ενώ τρίτο βρίσκεται το πρωτάθλημα της Χιλής (28,7). Πίσω όμως στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ διαθέτει το ρόστερ με τον μεγαλύτερο μέσο όρο (30,6 χρόνια), ενώ τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας έχει ο Παναιτωλικός (26 έτη). Στην έκτη και έβδομη θέση είναι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με μέσο όρο 29 έτη, στην ένατη θέση είναι ο Άρης (28,4 χρόνια), ενώ ο Ολυμπιακός έχει τον τρίτο μικρότερο μέσο όρο της λίστας (26,9 έτη).

Αναλυτικά ο πίνακας της Stoiximan Super League:

Ταυτόχρονα, στη λίστα της CIES με τα πρωταθλήματα που έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής ξένοι παίκτες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση με ποσοστό 70,1%. Στην πρώτη θέση είναι η Κύπρος με 78,6%, δεύτερη είναι η Τουρκία με 75,4%, την τρίτη θέση έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (74,1%) και την τέταρτη η Πορτογαλία (72,3%). Μία θέση πάνω από το ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται εκείνο της Αγγλίας με 70,6%.

Ο Άρης είναι η ομάδα με περισσότερο χρόνο στους ξένους (87,5%), ενώ ο ΟΦΗ με τον λιγότερο (44,8%). Δεύτερος είναι ο Παναθηναϊκός (84,6%), τρίτος ο ΠΑΟΚ (82,6%), ενώ ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην έκτη θέση (73,5) και η ΑΕΚ στην ένατη (70,2%).

Αναλυτικά η θέση της Stoiximan Super League και των ελληνικών ομάδων: