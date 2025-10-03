Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στην κάμερα του Nova Sports για τον αγώνα με την Άρσεναλ, τα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού, για τον ΠΑΟΚ και τον Ρασβάν Λουτσέσκου , τις ενδεχόμενες αλλαγές που μπορεί να κάνει στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ και το αν θα άλλαζε τίποτα ανάλογα με την έδρα της Μπαρτσελόνα στον επόμενο αγώνα του Ολυμπιακού στο Champions League.

Χαρακτηριστικά, είπε:

Για τον αγώνα με την Άρσεναλ και την διαφορά του μπάτζετ των δύο ομάδων:

«Σίγουρα θα έχει να κάνει με αυτό, γιατί μας κέρδισαν, έτσι δεν είναι; Όμως η αλήθεια είναι ότι στο ποδόσφαιρο εξισσοροπούνται αυτές οι διαφορές, υπάρχουν μεγάλες διαφορές, οικονομικές, ποιοτικές, όμως μέσα στο γήπεδο βρίσκονται 11 εναντίον 11. Σίγουρα όμως τελικά χάσαμε».

Για τα επόμενα 3 εκτός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού:

«Δεν σκεφτόμαστε τόσο μακριά, δεν σκεφτόμαστε τέσσερα παιχνίδια μακριά, σκεφτόμαστε μόνο το επόμενο παιχνίδι. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε κάθε παιχνίδι για να είμαστε πιο δυνατοί, κυρίως όταν πρόκειται για παιχνίδι εκτός έδρας. Έχουμε δείξει πως μπορούμε να είμαστε δυνατοί εντός έδρας, ήρθε η ώρα να αποδείξουμε πως μπορούμε να το κάνουμε και εκτός έδρας αυτό».

Για το «σκάκι» μεταξύ των προπονητών και το αν ο Λουτσέσκου είναι ο αγαπημένος του αντίπαλος:

«Από τότε που ήρθα στην Ελλάδα, η ομάδα που μου αρέσει, ο τρόπος που παίζει είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν το λέω για κάποια μεμονωμένα πρόσωπα, το λέω για την ομάδα σαν σύνολο, λόγω της νοοτροπίας και του παιχνιδιού της. Στα περισσότερα παιχνίδια βγαίνουμε νικητές όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο θα νικήσουμε με ευκολία όμως σίγουρα θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι.

Για το αν θα κάνει αλλαγές στον αγώνα:

«Σίγουρα θα υπάρχει κούραση και στις δύο ομάδες, στον ΠΑΟΚ ίσως περισσότερη γιατί θα έχουν μία μέρα λιγότερη για να κάνουν αποθεραπεία, να ξεκουραστούν και να προετοιμαστούν, όμως και για μας αυτές οι τρεις μέρες θα είναι κρίσιμες μέχρι το επόμενο παινχίδι μας, θα περιμένουμε σήμερα την ξεκούραση και την αποθεραπεία και η προπόνηση που θα κρίνει το αν θα γίνουν αλλαγές ή όχι θα είναι αυτή του Σαββάτου».

Για την έδρα της Μπαρτσελόνα:

«Είναι πολύ νωρίς για να σκεφτούμε αυτό το παιχνίδι, μεσολαβεί το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, η διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ένα άλλο παιχνίδι, σίγουρα θα έχουν γίνει αλλαγές μέχρι τότε, θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα οπότε είναι το τελευταίο πράγμα που σκεφτόμαστε.