Στις 12 Μαρτίου 1994 ο Παναθηναϊκός υποχρεώθηκε σε λευκή ισοπαλία από τον Απόλλωνα, ένα αποτέλεσμα που αποδείχτηκε η τελευταία σταγόνα που έπεφτε στο ποτήρι της υπομονής του Τριφυλλιού. Είχαν προηγηθεί η ήττα από την Ξάνθη και η ισοπαλία με τον ΟΦΗ. Επτά χαμένοι βαθμοί που ουσιαστικά του στερούσαν τον τίτλο. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έλαβε τότε […]