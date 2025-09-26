Η 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League θα ξεκινήσει αύριο Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου με τον αγώνα του Ολυμπιακού ενάντια στον Λεβαδειακό και ολοκληρώνεται την Δευτέρα με τον αγώνα του Ατρομήτου ενάντια στην ΑΕΛ Novibet.
Που θα δείτε τους 7 αγώνες της 5ης αγωνιστικής
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός (27/9, 18:00, Cosmote Sport 1 HD)
Άρης – Πανσερραϊκός (27/9, 20:30, Novasports Prime)
AEK – Βόλος ΝΠΣ (28/9, 17:00, Cosmote Sport 1 HD)
ΟΦΗ – Κηφισιά (28/9, 19:00, Cosmote Sport 2 HD)
Αστέρας «AKTOR» – ΠΑΟΚ (28/9, 20:30, Novasports Prime)
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός (28/9, 21:00, Cosmote Sport 1 HD)
Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet (29/9, 18:00, Novasports Prime)