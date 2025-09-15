Ομάδα

Μετά τη λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ρουί Βιτόρια, οι πράσινοι βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή. Ήδη είναι αρκετές οι περιπτώσεις τόσο Ελλήνων, όσο και ξένων τεχνικών που έχουν προταθεί στο Τριφύλλι, ωστόσο το όνομα του Γιώργου Δώνη είναι αυτό που απασχολεί έντονα τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Ο έμπειρος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με […]