Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (21/9) όλη η δράση από τα επτά παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της Super League και εσείς έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλα τα γκολ, καθώς και τα καλύτερα στιγμιότυπα από τα επτά παιχνίδια.

Η «αυλαία» έπεσε με το μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στη Λεωφόρο το οποίο έληξε ισόπαλο 1-1. Το σκορ άνοιξε στο 48′ ο Ντέσερς για τους πράσινους, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ελ Κααμπί στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Λεβαδειακός συνέτριβε τον ΟΦΗ με 4-0 στην έδρα του με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, στη νίκη με το ευρύτερο σκορ στην αγωνιστική.

Την ίδια ώρα η ΑΕΚ έμενε στο 1-1 με την ΑΕΛ στο AEL FC Arena, καθώς το γκολ του Πέτρου Μάνταλου στο 55’΄έβρισκε απάντηση 20 λεπτά αργότερα από τον Σοφιαν Τσάκλα.

Τα τέσσερα υπόλοιπα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της Super League είχε πραγματοποιηθεί το Σάββατο (20/9), με τη νίκη του Άρη στο Αγρίνιο με 1-0 επί της Κηφισιάς -χάρη στο γκολ του Μισεουί στο 87′ να ξεχωρίζει.

Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ υπέστη την πρώτη του απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα καθώς παρότι ο Παναιτωλικός αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο από το 82′ γκολ δεν μπήκε για καμία από τις δυο ομάδες (0-0).

Εξάλλου ο Βόλος ΝΠΣ συνέχισε την καλή του πορεία, καθώς νίκησε και τον Αστέρα Τρίπολης με 2-1 στο Πανθεσσαλικό, ανεβαίνοντας στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Τέλος, Πανσερραϊκός και Ατρόμητος έμειναν στο 1-1 στις Σέρρες, με τον Μίχορλ να ανοίγει το σκορ στο 18′ και τον Αλέκσα Μάρας να απαντά στο 69′ για τους γηπεδούχους.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Κηφισιά – Άρης 0-1

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 4-0

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1

Η βαθμολογία της Super League

Η επόμενη αγωνιστική (5η):

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

18:00 Ολυμπιακός-Λεβαδειακός

20:30 Άρης-Πανσερραϊκός

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

17:00 ΑΕΚ-Βόλος

19:00 ΟΦΗ-Κηφισιά

20:30 Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΟΚ

21:00 Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

18:00 Ατρόμητος-ΑΕΛ