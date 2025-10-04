Ο Βόλος πήρε την νίκη με σκορ 5-2 στο εκτός έδρας αγώνα ενάντια στην ΑΕΛ, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Τα γκολ του αγώνα:

Το σκορ του αγώνα άνοιξε μόλις στο 3ο λεπτό ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα, από κοντά έπειτα από κεφαλιά του Χουάνπι η οποία κατέληξε στο δοκάρι.

Η ΑΕΛ ισοφάρισε με πέναλτι στο 22ο λεπτό, το οποίο προήλθε από χέρι του Κάργα, το οποίο ο Ατανάσοφ μετέτρεψε σε γκολ.

Ο Βόλος όμως δεν άργησε να ξαναμπεί μπροστά στο σκορ, με τον Χουάνπι από κοντά, να παίρνει «ριμπάουντ» έπειτα από επέμβαση του Μελίσσα σε σουτ του Κόμπα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την ισοφάριση για την ΑΕΛ, με εκτέλεση κόρνερ από τον Ατανάσοφ, κεφαλιά του Ουάρντα προς τα πίσω και τον Γκαράτε να εκτελεί τον Σιαμπάνη για το 2-2.

Όμως για ακόμη μία φορά ο Βόλος έβγαλε σωστή αντίδραση και ξαναπήρε την διαφορά του ενός γκολ στο 56ο λεπτό, με τον Λάμπρου να βρίσκεται μόνος του έπειτα από λάθος του Δεληγιαννίδη και να διαμορφώνει το 3-2.

Ο Βόλος μάλιστα πέτυχε και τέταρτο γκολ, όταν ο Χουάνπι με ένα πανέμορφο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Το 5-2, που ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα το έκανε ο Τζόκα στο 87ο λεπτό, «κλειδώνοντας» την νίκη για την ομάδα του Βόλου.