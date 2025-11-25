Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την απόδοσή του και να ονειρεύεται συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με τη νίκη του επί του Βόλου με 2-1 στη 11η αγωνιστική, χάρη σε δύο γκολ και εξαιρετική εμφάνιση του Άλεν Όζμπολτ, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έφτασε τους 21 βαθμούς, ανέβηκε στην 4η θέση και διατηρεί αήττητο σερί έξι αγώνων στο πρωτάθλημα, μόλις επτά βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Η φετινή πορεία του Λεβαδειακού φέρνει συγκρίσεις με τη σεζόν 2011-12, όταν οι Βοιωτοί είχαν τερματίσει στην 7η θέση, έξι βαθμούς πίσω από τον Αστέρα AKTOR. Η σημερινή δυναμική τους δίνει ελπίδες για μια ιστορική σεζόν που θα μπορούσε να τους φέρει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση την εποχή τους στη Stoiximan Super League.

Η τελευταία επαρχιακή ομάδα που βρέθηκε στην Ευρώπη ήταν ο ΟΦΗ τη σεζόν 2019-20. Οι Κρητικοί εξασφάλισαν συμμετοχή στη β’ προκριματική φάση του Europa League, τερματίζοντας 5οι στην κανονική διάρκεια και 6οι στα playoffs. Το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς αντιμετώπισαν τον Απόλλωνα Λεμεσού, όμως γνώρισαν ήττα με 1-0, αποχαιρετώντας πρόωρα τη διοργάνωση. Παρ’ όλα αυτά, η επιστροφή τους μετά από 20 χρόνια αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για τις ελληνικές επαρχιακές ομάδες.