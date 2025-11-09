Ο Λεβαδειακός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στη Stoiximan Super League, συντρίβοντας τον Πανσερραϊκό με 5-2 στη Λιβαδειά και παραμένοντας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Οι Βοιωτοί, με παράσταση για έναν ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο, έφτασαν τα πέντε σερί αήττητα ματς στο πρωτάθλημα –συν ένα στο Κύπελλο– και διαθέτουν πλέον την πιο παραγωγική επίθεση της κατηγορίας με 26 γκολ!

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης οι Όζμπολτ (2 γκολ, 1 ασίστ) και Παλάσιος (1 γκολ, 1 ασίστ), ενώ σκόραραν και οι Βέρμπιτς και Πεντρόζο. Ο Λεβαδειακός κυριάρχησε ολοκληρωτικά στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας στο 4-1 μόλις στο 59’, είχε και δοκάρι με τον Παλάσιος, πριν ολοκληρώσει το… πάρτι με το πέναλτι του Πεντρόζο.

Αντίθετα, ο Πανσερραϊκός γνώρισε την τέταρτη διαδοχική ήττα του και παραμένει καθηλωμένος στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, δείχνοντας αδυναμία να αντιδράσει παρά το γκολ του Μάρας στο φινάλε.