Ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου πανηγύρισε μια πολύτιμη νίκη με 1-0 απέναντι στον Αστέρα AKTOR, φτάνοντας στο τρία στα τρία στη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας και μένοντας σταθερά μέσα στις θέσεις πρόκρισης.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Αστέρα να απειλεί πρώτος, όταν ο Χαραλαμπόγλου εκτέλεσε μετά από λάθος του Τσιμπόλα, όμως αστόχησε. Ο Αγγελίδης κράτησε όρθιο τον Λεβαδειακό σε φάσεις των Βέρμπιτς και Γιούριτς, ενώ στο 42’ χρειάστηκε νέα επέμβαση για να αποτρέψει το 0-1. Οι Αρκάδες έφτασαν κοντά στο γκολ και στο 44’ με τον Έντερ, χωρίς αποτέλεσμα.

Στην επανάληψη, ο Άνακερ έσωσε εντυπωσιακά σε σουτ του Μεντιέτα, ενώ ο Αγγελίδης συνέχισε να πρωταγωνιστεί για τους φιλοξενούμενους. Ωστόσο, στο 73’ ο Λαμαράνα πάσαρε ιδανικά στον Μπάλτσι, ο οποίος με εξαιρετικό διαγώνιο σουτ χάρισε τη νίκη στους Βοιωτούς.