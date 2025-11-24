Ο Βόλος ξεκίνησε δυνατά στο Πανθεσσαλικό, απειλώντας από νωρίς με τον Λεβαδειακό να απαντά στο 6ο λεπτό με οργανωμένη φάση φάουλ, όπου ο Μπάλτσι σημάδεψε το κάθετο δοκάρι και στη συνέχεια ο Τσάπρας βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά το σουτ του αποκρούστηκε από τον Σιαμπάνη. Στο 22′ όμως, η ομάδα του Χουάν Φεράντο άνοιξε το σκορ με ένα γκολ που προήλθε από εκτέλεση φάουλ του Τζόκα, με την μπάλα να κόντραρε στον Τσάπρα και να ξεγελάει τον Λοντίγκιν, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Ο Λεβαδειακός δεν πτοήθηκε και έδειξε χαρακτήρα. Στο 41′, ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι για χέρι του Κόμπα στο γύρισμα του Παλάσιος και ο Όζμπολτ εκτέλεσε ψύχραιμα, ισοφαρίζοντας στο 1-1 λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος, ο Βόλος πίεσε και είχε τις ευκαιρίες, με τον Φορτούνα να χάνει σημαντική τετ-α-τετ, αλλά ο Λεβαδειακός ισορρόπησε το παιχνίδι και έψαχνε την ανατροπή.

Η στιγμή-κλειδί ήρθε στο 67′: μια παράλληλη μπαλιά του Τσάπρα βρήκε τον Όζμπολτ, ο οποίος με ψυχραιμία διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του Παπαδόπουλου. Η σπουδαία αυτή εμφάνιση εδραιώνει τον Λεβαδειακό στην τετράδα της SuperLeague με 21 βαθμούς και επιβεβαιώνει τη φανταστική πορεία του στη φετινή σεζόν.