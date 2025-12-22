Ο Λεβαδειακός πήρε εύκολα το διπλό από τις Σέρρες, διατηρώντας την εξαιρετική του πορεία στη Super League. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Πανσερραϊκός αμύνθηκε σωστά, μέχρι τη στιγμή που ο Τιναλίνι αποβλήθηκε στο 39′ για αντικανονικό μαρκάρισμα στον Παλάσιος, δίνοντας αριθμητικό πλεονέκτημα στους Βοιωτούς.

Στην επανάληψη, ο Λεβαδειακός ανέβασε την πίεση και άνοιξε το σκορ με τον Βέρμπιτς, που είχε μπει ως αλλαγή στο ημίχρονο. Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Πεντρόσο στο 88′ με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Παλάσιος, κλείνοντας με ασφάλεια το παιχνίδι.

Οι γηπεδούχοι είχαν περιορισμένες ευκαιρίες στο δεύτερο μέρος, με τον Πανσερραϊκό να ολοκληρώνει το ματς με εννέα παίκτες, μετά την αποβολή του Γεωργιάδη στο 87′. Ο Λεβαδειακός, παρά τις αρκετές χαμένες ευκαιρίες, διατήρησε το προβάδισμα και ανέβηκε στην τετράδα, με διαφορά τριών βαθμών από τον Βόλο και έξι από τον Παναθηναϊκό, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο.